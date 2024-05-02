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Haberler Aydın Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan elim bir kaza sonucu, sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel'in kullandığı kamyonet refüje çarptı ve takla attı. Kazada ağır yaralanan Tuğçe Aydın (26), hastanede 20 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

AA
Kazada yaralanmıştı: Genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 Nisan'da pikabın refüje çarparak takla atması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aysu Öncel (29) idaresindeki 48 BU 676 plakalı pikabın İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla atması sonucu yaralanan Tuğçe Aydın (26), Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Aydın, buradaki müdahaleye rağmen 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Denizli'de toprağa verildi.

KAZA

Nazilli ilçesinde 11 Nisan'da sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel'in (29) kullandığı pikap, İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla atmış, kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar Tuğçe Aydın, M.Y ve C.A. hastanelere kaldırılmıştı.

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