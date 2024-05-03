3 asırlık köprü ayağa kaldırıldı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi İkizdere Çayı Köprüsü, restorasyon yapılarak yeniden kullanıma açıldı. Tarihi İpek yolunun geçiş güzergahındaki tarihi köprü restorasyonla ayağa kaldırılmasının ardından ilgi odağı oldu. İncirliova'da bulunan köprü, 1970'e kadar hizmet verdi. "Yunan köprüsü" olarak bilinen yer, yanına yapılan yeni köprü ile önemini yitirdi. Kısa süre sonra İncirliova-Tire yolu güzergahı değiştirilip yol kullanım dışı kalınca köprü kaderine terk edildi. Tarihi köprünün ayağa kaldırılması için 2019'da restorasyon çalışması başlatıldı. Aslına uygun şekilde restore edilen köprü, yayaların kullanımına açıldı