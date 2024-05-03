Antik kentte yol talanı

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Alinda Antik Kent'e ulaşımı sağlayan 2 bin 500 yıllık yol beton dökülerek tahribata uğradı. Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'ni Latmos Dağları üzerinden Aydın'ın Çine ilçesindeki Marsyas Vadisi ile birbirine bağlayan antik taş döşemeli yola dökülen betonla ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü adım attı. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) çağrısı üzerine tahribata uğrayan yolda incelemelerde bulunan kurul, bu sebeple yolun korunması için karar aldı.

ADLİ SÜREÇ

Tarihi talan hakkında Yeni Asır'a konuşan İl Müdürü Ahmet Demir, antik kente giden tarihi yolu talan edenlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu denli önemli bir yolun tahribata uğradığını öğrenir öğrenmez gerekli çalışmayı başlattık. Öncelikli olarak yola döşenen beton kaldırılacak. Yola beton döşeyenleri tespit ederek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Adli işlemler sonucunda antik yola talan edenlere mahkemece hapis ve idari para cezası verilecek" dedi.

EKOTURIZME DAHIL EDILEBILIR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de tarihi talana tepki gösterdi. Antik yolun turizm açısından önemli bir güzergah olduğuna dikkat çeken Sürücü, "Aslında buradaki antik yolun tamamının doğru bir restorasyonla iyileştirilmesi yolun daha uzun yıllar korunmasını sağlayabilir, aynı zamanda doğru bir projeyle geliştirilecek olan ekoturizm faaliyetleriyle de yöre insanlarının ekonomilerine katkısı olabilir. Tekeler Alinda arasındaki antik yol ve üzerindeki antik pınarlar kültürel mirastır. Bunları korumak hepimizin görevi" diye konuştu.