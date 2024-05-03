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Haberler Aydın Aysu hocadan sonra Tuğçe'den acı haber geldi

Aysu hocadan sonra Tuğçe'den acı haber geldi

KAZIM YÖRÜKCE
Aysu hocadan sonra Tuğçe’den acı haber geldi
AYDIN Nazilli ilçesinde, 10 Nisan Cuma günü gece saatlerinde kaza meydana geldi. Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonetin iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi. Emniyet kemeri takılı olmadığı belirtilen araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve Tuğçe Aydın ise yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Tuğçe Aydın 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aydın'ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğulurken Aydın'ın cenazesi Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
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