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Haberler Aydın Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

KAZIM YÖRÜKCE
Otomobil alev topuna döndü
AYDIN Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2077 sokakta S.T. idaresindeki araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden S.T. hızla araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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