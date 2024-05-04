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Haberler Aydın Zehir tacirlerine geçit yok: 5 kişi gözaltında

Zehir tacirlerine geçit yok: 5 kişi gözaltında

KAZIM YÖRÜKCE
Zehir tacirlerine geçit yok: 5 kişi gözaltında
Aydın Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısları takibe aldı. Şüphelileri ve aracı takibe alan ekipler, akşam saatlerinde T.K, N.P, A.P, T.K ve S.E.A. isimli şahısları aracın içerisinde kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada araç ve şahısların üzerinden yaklaşık 150 paket satışa hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
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