Azılı suçlulara polis engeli

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde durumundan şüphelenilen ve durdurulmak istenen otomobil, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada araç sürücüsü E.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Araç şoförü E.E. hakkında toplam 36 bin 942 lira da idari ceza uygulandı. Yakalanan 4 şahıs hakkında işlemler başlatıldı.