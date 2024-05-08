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Haberler Aydın Azılı suçlulara polis engeli

Azılı suçlulara polis engeli

KAZIM YÖRÜKCE
Azılı suçlulara polis engeli
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde durumundan şüphelenilen ve durdurulmak istenen otomobil, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada araç sürücüsü E.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Araç şoförü E.E. hakkında toplam 36 bin 942 lira da idari ceza uygulandı. Yakalanan 4 şahıs hakkında işlemler başlatıldı.
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