İncir ve zeytinle yaşlanmayı geciktirin

AYDIN'IN milli meyvesi incir ve zeytinin yaşlanmayı geciktirici (anti aging) bileşim taşıdığı belirlendi. ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma Bilimsel Araştırmalar Projeleri, kente üretilen incir ve zeytini yeniden ele aldı. Laboratuvar ortamında yapılan incelemelerin sonuçları ile ilgili patent başvurusu da yapan HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, Evliya Çelebi'nin Marifetname adlı eserinde Aydın'ı tasvir ederken kullandığı "Dağlarından yağ, ovalarından bal akar" ifadeleri ile sözünü ettiği incir ve zeytinin her geçen gün yeni bir faydasını daha laboratuvar ortamında tespit ettiklerini söyledi