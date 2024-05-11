  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Zeren Ertaş’ın ölümündeki bilirkişi raporu yenilenecek

Zeren Ertaş’ın ölümündeki bilirkişi raporu yenilenecek

KAZIM YÖRÜKCE
Zeren Ertaş’ın ölümündeki bilirkişi raporu yenilenecek
AYDIN'IN Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T., firma mühendisleri R.H.A. ve U.İ. tutuklanmıştı. Firmanın elektrik mühendisi N.M.'nin ise tutuksuz yargılandığı davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşması görülmesinin ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA