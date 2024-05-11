Zeren Ertaş’ın ölümündeki bilirkişi raporu yenilenecek

AYDIN'IN Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T., firma mühendisleri R.H.A. ve U.İ. tutuklanmıştı. Firmanın elektrik mühendisi N.M.'nin ise tutuksuz yargılandığı davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşması görülmesinin ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.