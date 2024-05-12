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Haberler Aydın Son nefesini verirken katilinin oğlu olduğunu söyledi!

Son nefesini verirken katilinin oğlu olduğunu söyledi!

Aydın Nazilli'de karnından bıçaklanan 53 yaşındaki Hasan Çağlayan son nefesini verirken katilin kendi oğlu olduğunu söyledi. İtiraf sonucu oğlu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Son nefesini verirken katilinin oğlu olduğunu söyledi!

Aydın'ın Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi.

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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