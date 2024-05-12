Yaşam savaşını Arda kazandı

AYDIN'IN Çine geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Arda Güneri'den sevindirici haber geldi. Kaza, geçtiğimiz 2 Mayıs'ta Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Arda Güneri, eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile tek taraflı kaza yaptı. Güneri'nin 2 kolunda kırık ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesine sevk edilen Güneri bir haftadır verdiği yaşam savaşını kazandı. 8 gündür tedavi gördüğü hastanede gözlerini açan Arda, tüm yakınlarını sevindirdi.