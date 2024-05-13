Son nefesinde katilin adını verdi

Aydın Nazilli'de Hasköy yolu üzerinde bulunan zeytinlik bir alanda alkol alan baba Hasan Çağlayan henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Hüseyin Çağlayan ile tartışmaya başladı. Alkolün verdiği etkiyle yaşanan tartışmada Hasan Çağlayan, oğlu tarafından kavga esnasında sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Oğlu tarafından arabasıyla kanlar içerisinde hastaneye getirilen baba Hasan Çağlayan'ın son sözleri ise şoke etti. Ağır şekilde yaralanan Çağlayan, müdahale esnasında "Beni oğlum vurdu" dedi. Hasan Çağlayan'ın bu sözleri üzerine Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen oğul Hüseyin Çağlayan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin Çağlayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi