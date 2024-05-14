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Haberler Aydın Aydın'da korkutan yangın! Apartman sakinlerinin yüreği ağzına geldi

Aydın'da korkutan yangın! Apartman sakinlerinin yüreği ağzına geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Asansör dairesindeki elektrik panolarında başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İHA
Aydın’da korkutan yangın! Apartman sakinlerinin yüreği ağzına geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir apartmanın asansör dairesinde bulunan elektrik panosu ve bir kaç parça eşya henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Apartmanın çatısından kara dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev yangını ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gerçek ekipleri gelmesiyle ortaya çıktı. Hızla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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