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Haberler Aydın 35 metreden zemine düştü

35 metreden zemine düştü

KAZIM YÖRÜKCE
35 metreden zemine düştü
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında hazır kolon taşıyan vinç henüz belirlenemeyen bir nedenden devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında çalışan Hüseyin Çakar (39), dengesini kaybetti. 35 metreden toprak zemine düşen Hüseyin Çakar'ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çakar'ın cenazesi, Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Çakar'ın otoyol inşaatında çalışmak için Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi. Yenipazar ilçe Kaymakamlığına vekalet eden Sultanhisar ilçe Kaymakamı Bahadır Güneş, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
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