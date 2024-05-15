Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Girne Mahallesi 2172 Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli şahıs başından vurulmuş halde bulundu. Y.A.Y.'yi bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Y.A.Y.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bölgeye yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatırken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre, Y.A.Y'nin kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, sonrasında bahçede silahla kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.