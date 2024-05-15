  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da şüpheli ölüm! Bir anda fenalaşarak öldü

Aydın'da şüpheli ölüm! Bir anda fenalaşarak öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde bir anda fenalaşan 37 yaşındaki Mustafa Akalanlı gece ölü olarak bulundu. Akalanlı'nın şüpheli ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

İHA
Aydın’da şüpheli ölüm! Bir anda fenalaşarak öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan bir mağazada çalışan 37 yaşındaki Mustafa Akalanlı, gece saatlerinde rahatsızlandı. Ev arkadaşı ile birlikte yaşadığı öğrenilen Akalanlı'nın arkadaşı durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin Mustafa Akalanlı'ya Elektrokardiyografi (EKG) çektiği ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Akalanlı, bir süre sonra yatakta yatarken bir anda fenalık geçirdi. Ev arkadaşları durumu tekrar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine tekrar gelen sağlık ekipleri 37 yaşındaki Mustafa Akalanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen Adli Tabip doktoru Akalanlı'nın ölümünü şüpheli bularak otopsi talep etti. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA