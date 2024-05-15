Aydın’da şüpheli ölüm! Bir anda fenalaşarak öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan bir mağazada çalışan 37 yaşındaki Mustafa Akalanlı, gece saatlerinde rahatsızlandı. Ev arkadaşı ile birlikte yaşadığı öğrenilen Akalanlı'nın arkadaşı durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin Mustafa Akalanlı'ya Elektrokardiyografi (EKG) çektiği ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Akalanlı, bir süre sonra yatakta yatarken bir anda fenalık geçirdi. Ev arkadaşları durumu tekrar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine tekrar gelen sağlık ekipleri 37 yaşındaki Mustafa Akalanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen Adli Tabip doktoru Akalanlı'nın ölümünü şüpheli bularak otopsi talep etti. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.