İkincide öldürdü

EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

AYDIN Sultanhisar'da yaşayan Mehmet Yeşilova (53), 2 yıl önce tanışıp yasak aşk yaşamaya başladığı ve bir süre önce kendisini terk eden Aylin Pekin'in (48) Atça Mahallesi'ndeki evinin önünde pusu kurdu.

Pekin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yolunu kestiği eski sevgilisinin barışma teklifini reddetmesi üzerine çılgına dönen saplantılı aşık Yeşilova, belinden çıkardığı silahla Pekin'e kurşun yağdırdı. Kalbi ve başından 3 kurşunla ağır yaralanan Pekin, kanlar içinde yere yığıldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra takıntı haline getirdiği eski sevgilisini rahatsız etmeye devam eden Yeşilova, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

SİLAHIYLA YAKALANDI

SAĞLIK ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, katil Yeşilova ise iki sokak ileride cinayet silahıyla yakalandı. 2 yıl önce de Pekin'i öldürme girişiminde bulunduğu tespit edilen Yeşilova'nın silah tutukluk yaptığı için amacına ulaşamadığı, talihsiz kadının şikayeti üzerine 1.5 yıl hapis yattığı öğrenildi. İfadesinde Pekin'in kendisini borç batağına sürüklediğini iddia eden caninin, "O benim hayatımı, ben de onun hayatını bitirdim" dediği öğrenildi.