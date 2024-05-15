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Haberler Aydın Veteriner teknikeri aracında ölü bulundu

Veteriner teknikeri aracında ölü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Veteriner teknikeri aracında ölü bulundu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan veteriner sağlık teknikeri Alper Aydın (47) aracında ölü bulundu. Olay, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Tellidede Mezarlığı yanında meydana geldi. Veteriner hekim olan ağabeyinin yanında sağlık teknikeri olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Alper Aydın, ortadan kayboldu.

Aydın'ı her yerde arayan ancak kendisine bir türlü ulaşamayan ailesi emniyet birimlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bu esnada ihbar üzerine polis ekipleri, Tellidede Mezarlığı yanında park edilmiş aracın içinde Alper Aydın'ı ölü olarak buldu. Alper'in yanı başında ise şırınga ve iğne bulundu. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından ortaya çıkacak.

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