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Haberler Aydın Aydın’da FETÖ’cüler ‘Kıskaç’a takıldı

Aydın’da FETÖ’cüler ‘Kıskaç’a takıldı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da FETÖ’cüler ‘Kıskaç’a takıldı
AYDIN'DA gerçekleşen "Kıskaç-15" operasyonu kapsamında FETÖ'ye büyük darbe vuruldu. KOM ekiplerinin operasyonu ile FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan 7 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın dahil olmak üzere Türkiye genelinde 62 ilde düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonları kapsamında 544 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. Bu kapsamda Aydın'da da FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla şüpheliler Z.Ç, Y.E, İ.Y, A.Ş, S. C.U, K. B. ve B.T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3 kişi tutuklandı
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