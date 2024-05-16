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Haberler Aydın Gençlere NARKOTIR bilgilendirmesi

Gençlere NARKOTIR bilgilendirmesi

KAZIM YÖRÜKCE
Gençlere NARKOTIR bilgilendirmesi
AYDIN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kente getirilen NARKOTIR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gençlere tanıtıldı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci ve vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına yerinde hizmet vermek amacıyla faaliyete geçirilen, Türkiye'de iki tane bulunan Narkotik Eğitim TIR'ında (NARKOTIR) görevli personel tarafından ADÜFEST kapsamında tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyor. NARKOTIR'da şüpheli mekanlar, beyinde oluşan hasarlar, karada boğulma, madde bağımlısı şahsın yüzü, foto eşleştirme, bağımlıyı tanıma, müdahale, sanrıları incelemek, bağımlılar, bağımlılık diyeti, şiddetin arka planı, madde makyajı, tetikleyici oluşturma gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor
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