İşlediği cinayeti davada inkar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan kan donduran olaydan önce, Edanur Arslan, eşi Muhammed Arslan ile tartışınca iki çocuğunu alarak ablasının yanına gitti. Ablasına, "Çocuklarım sana emanet" dedikten sonra tekrar evine döndü. Kısa süre sonra yeğenlerinin eksik eşyalarını almaya gelen abla, kardeşinin baygın halde yerde yattığını gördü. Talihsiz kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis merkezine giderek eşini darp ettiğini söyleyen Muhammet Arslan ise tutuklandı. Katil zanlısının hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya öldürülen Edanur Arslan'ın annesi Kibriye Özdemir ve babası Mahmut Özdemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

"SADECE TOKAT ATTIM"

Savunmasını yapan Muhammet Arslan, olayın ardından polise verdiği, ifadelerinin aksini söyledi. Arslan, "Kavga sırasında eşimin yüzünün sağ tarafına bir tokat atmıştım. Burnuna vurmadım. Edanur'un başını duvara çarptığını gördüm ve daha sonra odaya yatmaya gitti. Ben evden çıkıp geri döndüğümde onu yerde baygın halde yatarken buldum ve uyansın diye yüzüne su döktüm. Sonra da ablama haber vermek için evden çıktım. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Eşimin boğazını sıkmadım ve yastıkla ağzını, burnunu kapatacak şekilde bastırmadım. Sadece bir tokat atmıştım. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi. Hakimin, 'Edanur yerde hareketsiz yatarken yastıkla yüzüne bastırdım' şeklindeki ilk ifadesini hatırlattığı Arslan, o gün olayın şokuyla sorulan her soruya 'evet' dediğini aktardı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

EDANUR Arslan'ın annesi Kibriye Özdemir, gözyaşlarını tutamayarak, "Ben kızımın doğum yaptığı zaman evine gittiğimde bir gece kızım ağlayarak yanıma geldi. Sanığın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Ertesi gün sanık kızımı alarak bir yere götürdü. Kızım eve döndüğünde sanığın onu uçurum kenarına götürdüğünü ve aşağıya atmakla tehdit ettiğini söyledi. Benim kızım bir aylık bebeğinden ayırdı. Yavrum çok masumdu. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Acımız çok büyük. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık tarafın uyuşturucu madde kullanması nedeniyle adli rapor alınması talebini reddetti ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.