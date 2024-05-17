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Haberler Aydın Kaza yaparak öldü cansız bedenini güvenlik görevlisi buldu

Kaza yaparak öldü cansız bedenini güvenlik görevlisi buldu

Aydın'da motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybeden Adem Karataş'ın cansız bedenini güvenlik görevlisi buldu. Karataş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Kaza yaparak öldü cansız bedenini güvenlik görevlisi buldu

Aydın'ın Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletiyle alışveriş merkezine gelen Adem Karataş, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarşının içinde kaza yaptı. Kazada kaldırıma hızlı bir şekilde çarptığı iddia edilen Karataş, çarşının iç kısmında bulunan süs havuzuna düştü.

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra devriyeye çıkan alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, süs havuzunun içerisinde Karataş'ın cansız bedenini buldu. Güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Karataş'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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