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Haberler Aydın Büyük Menderes’te çöp tehdidi

Büyük Menderes’te çöp tehdidi

KAZIM YÖRÜKCE
Büyük Menderes’te çöp tehdidi
Aydın ovasının can damarı Büyük Menderes nehri sorumsuz kişiler tarafından atılan çöplerle kirletiliyor. Batı Anadolu'nun en büyük nehri olan Büyük Menderes zaman zaman yaşanan kirlilik ile gündeme gelirken, sorumsuz kişiler tarafından nehir içine bırakılan çöplerle çevreye zarar veriliyor. 548 kilometre uzunluğundaki nehre bırakılan atıklar hem doğal yaşam alanlarına zarar verirken, tarımsal sulamada kullanılan nehre karışan atıklar dolaylı olarak insan sağlığını da tehdit ediyor. Ege Denizi'ne de ulaşan Menderes'in korunması için vatandaşlar ve doğaseverler daha etkin mücadele yapılması görüşünü savunuyor
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