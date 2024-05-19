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Haberler Aydın Lüks daire vurguncusu yakayı ele verdi

Lüks daire vurguncusu yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Lüks daire vurguncusu yakayı ele verdi
AYDIN Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi Süleyman Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden verdiği reklamla, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu. İçerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı. Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti. Yaklaşık 20 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edilen Ünal'ın yapılan şikayetler sonrasında, ekiplerinin yaptığı çalışma ile İzmir'de yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
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