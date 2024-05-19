Nazilli CHP’de liyakat krizi istifayla sonuçlandı

AYDIN Nazilli Belediye Başkanı CHP'li Ertuğrul Tetik'in NAZ-BEL yönetim kuruluna CHP İlçe eski Başkanı Naim Atmaca'yı ataması 'liyakat' krizi çıkardı. Tartışmaların ardından CHP İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen istifa etti. İstifanın arkasında da CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün olduğu öğrenildi.

TARTIŞMALI İSİMLER ATADI

NAZİLLİ Belediye'nin iştiraki olan NAZBEL Şirketi yönetim kurulu sayısını 3'e düşüren Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, şirketin yönetim kuruluna, CHP Nazilli önceki dönem İlçe Başkanı Naim Atmaca'yı ve banka müdürü Banu Tekin'i atadı. Yerel seçimler öncesi görevden alınan Naim Atmaca'nın başarısızlığına rağmen bu göreve atanması CHP Nazilli'de istifa getirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Nazilli'de Gamze Yolcu Metin'in belediye başkan adaylığından son anda geri çekilmesinin ardından yaşanan liyakat krizine, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün neden olduğu iddia ediliyor.

Bülbül, Yolcu'nun yoğun tepkiler üzerine adaylıktan çekilmesi ve yerine Tetikçi'nin aday gösterilerek belediye başkanı seçilmesinin sonrasında, hazımsızlık yaşadığı ve İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen'in istifa etmesine neden olduğu kulislerde konuşuluyor.