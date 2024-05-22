Şoför yanlışlıkla gönderilen fazla parayı iade etti

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, ticari taksi şoförü Taşkın Demir, banka hesabına taksimetre ücreti olarak 65 lira yerine 7 bin lira gönderen müşterisini bulup 6 bin 935 lirasını iade etti. Gösterdiği örnek davranış ve dürüstlüğüyle takdir toplayan şoför Demir, "Yanında nakit parası olmadığı için hesabıma yanlışlıkla fazla para gönderen müşterimi buldum. Kendisinin 9 Haziran'da düğünü olduğunu belirten müşterim, 'Bu bana en güzel düğün hediyesi oldu' diyerek teşekkür etti" dedi. Efeler'de çalışan şoför Taşkın Demir, geçtiğimiz günlerde müşteri Hakan A.'yı istediği adrese bıraktı. Hakan A., taksimetre ücretini yanlışlıkla fazla gönderdi. Durumu ulaştığı müşteriye anlatan Demir fazla parayı iade etti