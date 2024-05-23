Zehir tacirlerine geçit yok

AYDIN Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı. Ekipler, Nazilli ilçesinde Yeşil Mahalle'de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu'ndan 21 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D isimli şahsı haftalar süren takibe aldı. Zehir tacirinin saklandığı evi tespit ederek ablukaya alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamette yapılan adli aramada A.D. saklanmış olduğu yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.