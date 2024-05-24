112’nin güvenlik ekipleri aranan 112 kişiyi yakaladı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada aranan şahısları tek tek yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında hırsızlık suçundan toplam 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak suçundan toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahsın bulunduğu toplam 236 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 112'si tutuklandı