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Haberler Aydın 112’nin güvenlik ekipleri aranan 112 kişiyi yakaladı

112’nin güvenlik ekipleri aranan 112 kişiyi yakaladı

KAZIM YÖRÜKCE
112’nin güvenlik ekipleri aranan 112 kişiyi yakaladı
AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada aranan şahısları tek tek yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında hırsızlık suçundan toplam 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak suçundan toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs, hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahsın bulunduğu toplam 236 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 112'si tutuklandı
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