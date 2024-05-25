Aydın Valisi Canbolat’tan Kızılay’a kurban bağışı

KURBAN Bayramı dolayısıyla Türk Kızılayı'nın "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilâl olsun Türkiye" kampanyasına bir destek de Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan geldi. Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık, kendisini makamında ağırlayan Vali Canbolat'ı kampanya hakkında bilgilendirdi. Kurban etlerini konserve haline getirip, başta deprem bölgesi ve Gazze olmak üzere Türkiye ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara buluşturmayı hedefleyen Kızılay'ın kampanyasına, Vali Canbolat da kurban bağışı yaptı. Kızılay Şube Başkanı Şık da, bağış için Vali Canbolat'a teşekkür etti.