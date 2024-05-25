İnternet dolandırıcılarından milyarlık kripto vurgunu

AYDIN Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak illerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler İnteraktif ürün satışı yapılabilen platformları ve bunlara ait kabul görmüş güvenli ödeme panellerini klonlayarak, benzer arayüz ve bağlantı adresleri ile çok sayıda sahte web sitesi tasarladı. Sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlar ile ağlarına düşürdükleri mağdurları dolandıran 38 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklarına çeviren şüphelilerin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL vurgun yaptıkları belirlendi.