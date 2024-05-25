Meteoroloji’den Ege’nin o iline yarın için uyarı

Aydın genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın yağışlı geçecek. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması beklenirken Pazar ve Pazartesi günü il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın'da 26 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 30 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. 27 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 28 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. 28 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 31 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. 29 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 17, en yüksek 31 derece olacak. Kentte gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.