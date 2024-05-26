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Haberler Aydın Aranan hükümlünün sahte kimlikli hayatı

Aranan hükümlünün sahte kimlikli hayatı

KAZIM YÖRÜKCE
Aranan hükümlünün sahte kimlikli hayatı
AYDIN Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla Yeniköy mahallesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde ekipler, bir kişinin durumundan şüphelendi. Üzerinden başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini kullanıldığı sahte yeni tip kimlik ve ehliyet ile çıkan şüphelinin S.O. olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamasında 4 farklı suçtan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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