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Haberler Aydın Aydın'da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriyede

Aydın'da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriyede

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler de sıklaştırılıyor. Aydın'da bazı ormanlık alana girişler yasaklanırken bu bölgeler jandarma ekipleri tarafından kontrol edilecek.

İHA
Aydın’da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına devriyede

Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 5 Nisan 2024 tarihli ve 1 sayılı kararının 20. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ormanlık alanlara girişler, 1 Haziran-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabi olacak ve yasaklanan bölgeler, devriyeler tarafından sürekli olarak kontrol edilecek.

Aydın’da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına devriyede

Aydın İl Jandarma Komutanlığı da gelecekteki nesillere doğal güzellikleri aktarabilmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, ormanların ve hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) ve drone'lar kullanılarak sürekli kontroller geçekleştiriyor.

Aydın’da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına devriyede

Vatandaşların mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almasını sağlamak amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı ve Köşk ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Aydın’da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına devriyede

Alınan karar kapsamında yasaklanan bölgelerde belirlenen program kapsamında jandarma devrileri tarafından kontrollerinin süreceği belirtildi.

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