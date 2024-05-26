Aydın'da denetimler sıklaştı! Jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriyede

Aydın İl Jandarma Komutanlığı da gelecekteki nesillere doğal güzellikleri aktarabilmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, ormanların ve hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) ve drone'lar kullanılarak sürekli kontroller geçekleştiriyor.