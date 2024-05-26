Kripto çetesinin Çinli kadın lideri

Aydın Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında 38 şüpheli, Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'taki baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti. Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları ve 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık vurgun tespit edilmişti.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılarının çete liderinin Çinli bir kadın olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından İstanbul'da yakalanıp Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirilen S.X. adlı Çinli kadın ve 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 18 kişi tutuklandı.