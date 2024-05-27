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Haberler Aydın Tarihi eser kaçakçıları Afdodit ile yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları Afdodit ile yakalandı

HABER MERKEZİ
Tarihi eser kaçakçıları Afdodit ile yakalandı
Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda, değerlendirilen bilgiler doğrultusunda, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bir araç kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan H.F.N. isimli şahıs indirildi ve yapılan sorgulamasında kimliği tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Helenistik dönemi özelliklerini taşıyan ve Afrodit betimlemesi olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.
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