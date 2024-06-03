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Haberler Aydın Kaynak işi için gittiği yakınının evinde elektrik akımına kapılarak can verdi

Kaynak işi için gittiği yakınının evinde elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'da Çine ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir yakınının evinde kaynak yapan 38 yaşındaki Kader Özen elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

DHA
Kaynak işi için gittiği yakınının evinde elektrik akımına kapılarak can verdi

Aydın'da saat 19.00 sıralarında Çine ilçesinde Kuruköy Mahallesi Ova mevkisinde bir maden ocağında kaynak ustası olan Kader Özen, bir yakınının ricası üzerine evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti. Özen, burada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşak 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği öğrenilen Özen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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