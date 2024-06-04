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Haberler Aydın Yardım etmek isterken elektrik akımına kapıldı

Yardım etmek isterken elektrik akımına kapıldı

KAZIM YÖRÜKCE
Yardım etmek isterken elektrik akımına kapıldı
AYDIN'IN Çine ilçesinde Kuruköy Mahallesi Ova mevkisinde meydana gelen olayda, maden ocağında kaynak ustası olan Kader Özen, bir yakınının ricası üzerine evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti. Özen, burada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşak 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği öğrenilen Özen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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