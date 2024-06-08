Diva’nın koğuşu restoran oldu

ADALET Bakanlığı, 1992 yılında tartıştığı gazeteci Serdar Altıparmak'ın fotoğraf makinasını kırdığı için ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un da kısa süreli infazını tamamladığı Aydın Söke'deki eski cezaevini restore etti.

Kırma çatısı ve taş duvarlarıyla eski bir han izlenimi veren cezaevi 1969 yılında inşa edilmişti.

Restoran, kafe ve hediyelik satış galerisi olarak önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine girecek olan 55 yıllık tarihi bina 2 yıl önce yeni cezaevinin inşa edilmesiyle birlikte boşaltılmış, atıl kalmıştı.

Bülent Ersoy, gazetecinin şikayetini geri alması ve makinasının masrafının karşılanması sonucu 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bir zamanlar Bülent Ersoy'un da volta attığı bu bahçe artık kafe ve dinlenme alanı olarak hizmet verecek.

YAKINDA HİZMETE GİRECEK

SÖKE Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Mehmet Barış Can Öztürk ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Nay'ın denetimleri ile tarihi binada yapılan hazırlıklar yakında tamamlanacak.

Tarihi cezaevi binasında Adalet Bakanlığı'na bağlı restoran işletilecek.

Kırma çatısı ve taş duvarlarıyla eski bir han izlenimi veren binanın törenle hizmete gireceği öğrenilirken, açılışa bir dönem cezaevinin kadınlar koğuşunda yatan Bülent Ersoy'un katılıp katılmayacağı Söke'de vatandaşların merak konusu oldu.

DAHA ÖNCE DE HAPİS YATTI

1980'de İzmir Fuarı'nda sahne alırken yaptığı bir hareketin ardından soruşturma açılan Diva, yine aynı yıl bir hakime hakaret edince Buca Cezaevi'ne gönderilmişti. 11 ay 20 gün hapis cezası alan Ersoy, 45 gün yattıktan sonra hapisten çıkmıştı