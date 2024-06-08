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Haberler Aydın Ölüm motorları

Ölüm motorları

Son zamanlarda motosiklet kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Aydın’da meydana gelen iki farklı motosiklet kazasında Yasin Mersin hastaneye kaldırılırken, Kuyucak’ta aşırı hız yapan Lütfi Güner ise yaşamını yitirdi

KAZIM YÖRÜKCE
Ölüm motorları

Motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle refüje çarpan Lütfi Güner (20) kazada hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. İşe yetişmeye çalışan Güner idaresindeki motosiklet refüje çarptı. Olay yerine gelen ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen Lütfi Güner henüz 20 yaşındaydı

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Aydın Çine'de, önceki gün meydana gelen kazada Yasin Mersin (14) ağır yaralandı.

Yasin Mersin, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Mersin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, sonra ağaca çarptı. Kaskı bulunmayan Yasin Mersin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Mersin'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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