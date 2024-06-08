Ölüm motorları

Motosiklet kazaları can almaya devam ediyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle refüje çarpan Lütfi Güner (20) kazada hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. İşe yetişmeye çalışan Güner idaresindeki motosiklet refüje çarptı. Olay yerine gelen ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen Lütfi Güner henüz 20 yaşındaydı
HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Aydın Çine'de, önceki gün meydana gelen kazada Yasin Mersin (14) ağır yaralandı.
Yasin Mersin, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Mersin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, sonra ağaca çarptı. Kaskı bulunmayan Yasin Mersin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Mersin'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.