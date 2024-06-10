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Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi mezarlıkta bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 gün önce evden ayrılan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Günlerce atanan yaşlı adamın cansız bedeni dün akşam saatlerinde mezarlıkta bulundu.

DHA
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi mezarlıkta bulundu

Aydın'da Nazilli'nin kırsal Hisarcık Mahallesi'nde oturan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran pazar günü evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri Başoğlu'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı.

Aramalardan sonuç alınamazken, saat 20.00 sıralarında Başoğlu'nun evine 2 kilometre uzaklıktaki mahalle mezarlığında ağır bir koku alan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan Mehmet Başoğlu'nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu. Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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