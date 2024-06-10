  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Orman yangını tedbirlerine uymayan 5 kişiye 10 bin 260 lira ceza kesildi

Orman yangını tedbirlerine uymayan 5 kişiye 10 bin 260 lira ceza kesildi

Aydın'da Efeler, Kuyucak, ve Kocarlı'da orman yangınlarını önleyici tedbirlere uymayan 5 kişiye, toplam 10 bin 260 TL idari para cezası jandarma tarafından uygulandı.

İHA
Orman yangını tedbirlerine uymayan 5 kişiye 10 bin 260 lira ceza kesildi

Aydın'da yaz mevsimi ile birlikte orman yangınlarının önlenmesine yönelik, Aydın Valiliği tarafından, Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler Genelgesi yayımlandı. Genelgenin ardından Aydın İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Efeler, Kuyucak ve Koçarlı'da yapılan denetimlerde genelgeye aykırı hareket eden 5 şahsa kişi başı 2 bin 52 lira olmak üzere toplamda 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma tarafından ormanlık alanlarda devriye görevlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA