Sıcaktan bunalan plaja koştu! Öğlen saatlerinde 44 dereceyi görecek

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da etkisini gösteren çöl sıcakları sahillerdeki yoğunluğu artırdı. Yılın en sıcak günlerinden birine uyanan Aydınlılar sahile akın ederken sabahın erken saatlerinden itibaren deniz kenarları tıklım tıklım doldu.

Güne 37 derece hava sıcaklığı ile başlayan Aydınlılar, öğlen saatlerinde 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığından daha az etkilenmek için sahile akın etti. Kuşadası sahilleri ve Güzelçamlı Milli Parkı'ndan sabahın erken saatlerinden itibaren adeta iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

Özellikle çocuklar denizin keyfini çıkarırken, denize girmeyenler ise Dilek Yarımadası Milliparkı'nda ormanlık alan içerisinde serinlemenin keyfini çıkardı. Aydın'ın yanı sıra Manisa, İzmir ve Denizli gibi çevre illerden çok sayıda ailenin serinlemek için Kuşadası'na geldiği görüldü.