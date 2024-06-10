Yol kenarındaki tezgaha daldı

Aydın'a bağlı Didim'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü. Feci kaza, Söke-Didim yolu Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarında bulunan meyve standına çarptı.

Bir işyerine ait standa çarpan otomobil tezgahta bulunan 51 yaşındaki Esen Dünyagören'ü altına aldı.

SIYRIKLARLA ATLATTI

Kazada Esen Dünyagören olay yerinde hayatını kaybederken işyeri sahiplerinden K.D (56) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden Esen Dünyagören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı K.D'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.