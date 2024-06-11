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Haberler Aydın Mezarlıkta ölü bulundu

Mezarlıkta ölü bulundu

İHSAN KARATAŞ
Mezarlıkta ölü bulundu
AYDIN Nazilli'de oturan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran pazar günü evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri Başoğlu'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı. Aramalardan sonuç alınamazken, mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan Mehmet Başoğlu'nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu. Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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