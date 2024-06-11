Mezarlıkta ölü bulundu

AYDIN Nazilli'de oturan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran pazar günü evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri Başoğlu'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı. Aramalardan sonuç alınamazken, mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan Mehmet Başoğlu'nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu. Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı