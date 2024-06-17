  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın İYİ Parti’de istifa fırtınası sürüyor

Aydın İYİ Parti’de istifa fırtınası sürüyor

İYİ Parti Aydın'da yaprak dökümü başladı.4 önemli isim istifalarını sundu. Ayrılıkların devam edeceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ
Aydın İYİ Parti’de istifa fırtınası sürüyor

Aydın'da İYİ Parti'de görev alan 4 önemli isim daha istifa etti. Genel başkan değişiminin ardından dağılma sürecine giren İYİ Parti'nin Aydın Teşkilatı'nda istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Kuşadası Kurucu İlçe Başkanı olan Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, partisinden istifa etti.

E-devlet üzerinden istifasını gerçekleştirdiği istifasını kamuoyuna sosyal medyadan duyuran Atlı'nın istifası sonrası İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 2'den bire, Kuşadası Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı ise 9'dan 8'e düştü. Atlı'nın yanı sına İYİ Parti KKTC Temsilcisi ve Üst Kurul Delegesi Aydınlı Murat Bozkurt ve İYİ Parti Aydın İl Disiplin Kurulu üyesi Salih Cengiz, partinin birçok kademesinde görev alan, eski Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gülizar Şengül Peçen de partileriyle yollarını ayırdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA