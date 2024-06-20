Didim’de bayram bereketi! İğne atsan yere düşmüyor; esnaf çifte bayram yaptı

Aydın'ın Didim ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler sahile akın etti. Otellerin yanı sıra binlerce yazlık konutun bulunduğu ilçede Didim merkez ve bağlı mahallelerdeki sahillerde 'iğne atsan yere düşmez' görüntüler oluştu.

Yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile başlamasının ardından ülkenin değişik illerinden ve yurt dışından Didim'e on binlerce kişi geldi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Didim'de insanlar tatilin keyfini denizde serinleyerek geçiriyor. Vatandaşın tatil, esnafın ise adeta çifte bayram yaptığı Didim'de sahiller rengarenk oldu.

Yazlıkçıların yanı sıra tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği ilçede konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı bildirildi.

Yoğunluğun sadece yazlık konutlar ve otellerde değil kamplarda da çadır kurarak tatil yapanların oldukça fazla olduğu Didim'de bu yıl yerli turist ağırlığının daha fazla olduğu belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK TEDBİRLER ALDI

Yaz tatili ile birlikte yaşanan yoğunluktan dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı önlemler alındı. Başta su olmak üzere ekipler Aydın'a gelen tatilcilerin tatillerini sorunsuz olarak sürdürebilmesi için yoğun mesai harcıyor.