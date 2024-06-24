Evladını kaybeden annenin yürekleri dağlayan feryadı

AYDIN Kuşadası'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu 13 yaşında yaşama veda eden Mehmet Batu Özlü son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Cenazede Mehmet Batu'nun annesi Figen Özlü'nün ağıdı yürekleri dağladı. Küçük Batu'yu hayattan koparan motosiklet sürücüsü Sedat Şenol'un ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği bilgisine ulaşıldı.

'ÇOCUKLAR ÖLMEZ'

KUŞADASI'NDA kuyumcu dükkanı işleten Murat-Figen Özlü çiftinin tek çocuğu olan, Bahçeşehir Koleji yedinci sınıf öğrencisi Mehmet Batu Özlü için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede anne Figen Özlü'nün "Çocuk top oynar, bisiklete biner. Çocuk ölmez. Kalk annem, ben yatayım senin yerine" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.