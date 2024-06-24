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Haberler Aydın Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 yaralı

Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olay sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Murat Dağı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 45 PU 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yolda savrulan otomobil uçuruma sürüklenerek arazideki ağaca çarparak durdu.

Kazada otomobil içerisindeki 4 kişiden 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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