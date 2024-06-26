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Haberler Aydın Aydın’da ilginç olay! Alkollü at arabası kullandı, cezayı yedi

Aydın’da ilginç olay! Alkollü at arabası kullandı, cezayı yedi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, alkollü bir at arabası sürücüsüne idari para cezası kesildi. Aydın-İzmir kara yolunda tehlikeli seyir halinde olan H.S. (45), ihbar üzerine polis tarafından durduruldu. 291 promil alkollü olduğu belirlenen H.S'ye, trafiği tehlikeye düşürmek ve gerekli uyarıcı ekipmanları bulundurmamak suçlarından 9 bin 200 lira ceza verildi. At arabası emniyet otoparkına çekildi.

AA
Aydın’da ilginç olay! Alkollü at arabası kullandı, cezayı yedi

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve alkollü olduğu belirlenen at arabası sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Aydın-İzmir kara yolundan Germencik istikameti yönünde seyreden H.S'nin (45) kullandığı at arabasının trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle çevredeki sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, H.S'yi durdurdu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, emniyete götürüldü.

Yapılan kontrolde H.S'nin 291 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ayrıca H.S'ye ana yolda at arabası kullanmak, herhangi bir uyarıcı, reflektör bulundurmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü trafiğe çıkmak suçlarından 9 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerince at arabası da emniyetin otoparkına çekildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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