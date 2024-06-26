Çine Çayı geçtiği topraklara bereket dağıtıyor

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da devam eden tarımsal üretimin olmazsa olmazı olan sulama konusunda bu yıl kuraklık etkisini gösterirken, yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın Ovası'nda çiftçiler gece gündüz tarlalarının sulamasını yapıyor. Bu çerçevede Çine, Efeler, İncirliova, Koçarlı, Germencik ve Söke ovasına barajlardan su salınımı da devam ediyor. Adnan Menderes Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Çine Çayı da su taşımaya başlarken, geçtiği topraklara bereket dağıtıyor.

Sulanabilir arazi varlığı yaklaşık 150 bin hektar olan Aydın'da, barajların yeteri kadar dolmaması sebebiyle sulama sezonu için yüzde 49 kısıtlama getirilirken, yaşanan tarımsal sulama sıkıntısı üreticileri her yıl endişelendirmeye devam ediyor. 2024 sulama sezonunun en verimli şekilde götürülebilmesi için yetkili kurumlarca tedbirler alınırken, üreticilerin tarımsal sulamada daha dikkatli olması ve tasarruflu su kullanılması konusunda yetkililer tarafından çağrı yapıldı. Ayrıca yetkililer suyun her yıl giderek kıtlaştığına da dikkat çekti.